Le Parti conservateur uni lance sa campagne pour une « Alberta forte et libre »

Le Parti conservateur uni (PCU) a lancé lundi sa campagne de promotion officielle en vue des élections provinciales qui doivent avoir lieu au printemps en Alberta. Ses deux premières publicités télévisées mettent de l'avant les femmes et les membres de minorités visibles au sein du parti.

Les deux publicités d’une trentaine de secondes chacune ont aussi été publiées en ligne. La première met en vedette deux femmes, Eva Kiryakos, candidate dans la circonscription de Calgary Sud-Est, et Tanya Fir, candidate dans Calgary-Peigan.

« Jason Kenney m’a incitée à rejoindre l’équipe conservatrice unie. Il propose une orientation claire dont notre province a besoin en ce moment », déclare Tanya Fir dans la vidéo.



Une vidéo promotionnelle du PCU / YouTube : Radio-Canada n’est pas responsable des sites externes (Nouvelle fenêtre)

Celle-ci montre aussi le chef du PCU en compagnie de la présidente de son parti, Erika Barootes, ainsi que de l’ancienne chef conservatrice fédérale Rona Ambrose, parmi un groupe de femmes qui se sont présentées à l'investiture pour être candidates dans diverses circonscriptions.



Le Nouveau Parti démocratique (NPD) s’est empressé de souligner la présence de Cindy Ross au sein de ce groupe. Cindy Ross, qui a perdu la course à l’investiture dans Calgary-Fish Creek, avait dû s’excuser publiquement en septembre pour des commentaires jugés islamophobes qu'elle avait faits en 2015 sur les médias sociaux.

Eva Kiryakos réapparaît dans la deuxième publicité du PCU, aux côtés de plusieurs autres candidates, dont Lily Le, d’Edmonton-Centre, et Caylan Ford, de Calgary-Mountain View. Kaycee Madu, candidat d’Edmonton Sud-Ouest originaire du Nigeria, figure aussi dans la publicité.

Travis Toews, candidat dans Grande-Prairie-Wapiti, et Jason Kenney, sont les seuls hommes blancs à apparaître dans la vidéo.

« Fortis et liber »

Le slogan de la campagne est une adaptation de la devise officielle de la province,‎ « Fortis et liber », « fort et libre », en français.

Le PCU dit avoir étudié une vingtaine de slogans, mais que celui-ci était de loin le plus populaire.

Nicole Williams, candidate dans Edmonton-Ouest-Henday, croit que le message passe bien dans sa circonscription et dans le reste de l’Alberta.

« Ça représente une voix forte de la province, à l’intérieur d’un Canada uni, et un endroit où les gens sont libres de suivre leurs aspirations et de vivre selon leurs valeurs », dit-elle.

Bien que l'expression soit connue, elle n’a jamais été utilisée en tant que slogan de parti, selon Jared Wesley, professeur en sciences politiques à l’Université de l’Alberta.

« Selon mes propres recherches, nous avons déterminé que les premiers ministres qui ont eu le plus de succès dans l’histoire de l’Alberta ont beaucoup misé sur cette notion de "l’Alberta libre" - et surtout libérée des influences du centre du Canada et du Parti libéral lorsqu’il était au pouvoir à Ottawa », explique-t-il.

Un porte-parole du PCU n’a pas voulu révéler combien d’argent le parti avait dépensé pour ces publicités, mais il a dit qu’il s’agissait d’un achat « considérable ».

Selon la loi, les élections doivent se tenir entre le 1er mars et le 30 mai 2019. La première ministre, Rachel Notley, n’a pas encore choisi leur date exacte.