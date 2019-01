Généalogie acadienne : ces Robichaud qui sont des Richard

Marc Robichaud est un grand amateur de généalogie. Il adore dénicher des histoires intéressantes sur ses ancêtres, mais la découverte qu’il a faite il y a environ deux ans, alors qu’il a comparé son ADN à celle d’un Richard, était bien au-dessus de ses attentes.

Les ancêtres de Marc Robichaud ont participé à la fondation de Port-Royal, dans les années 1600. C’est un peu plus de 100 ans plus tard que l’histoire se corse. En 1703, Charles Robichaud épouse Marie Bourg, de son nom de jeune fille, en deuxièmes noces. Ils ont un premier enfant, Joseph Robichaud. Mais les technologies actuelles ont permis de révéler que Joseph était en fait un Richard. On ignore cependant si l’enfant est né d’un premier mariage non enregistré ou s’il est né après l’union de Marie Bourg et Charles Robichaud.

Ça m’a pris une ou deux semaines pour digérer l’information , lance Marc Robichaud, qui s’est même demandé s’il devait l’annoncer à son père.

Les familles s’arrangeaient pour garder ces secrets-là. Il faut l’accepter. J’oserais gager qu’on n’est pas les seuls. Marc Robichaud

« J'étais vraiment bouleversé », admet Marc Robichaud. Photo : Radio-Canada

La découverte a mis du pain sur la planche du généalogiste Stephen White, qui a dû ajouter une branche à l’arbre des Robichaud. Si l’ADN nous donne quelque chose qui n’est pas en ligne avec ce qu’on a déjà, faut redresser les arbres généalogiques en conséquence. Les Robichaud de la Péninsule acadienne et d’une partie du comté de Kent seraient particulièrement susceptibles d’être des Richard.

Des fois, la vérité peut être un peu délicate , admet le généalogiste.

Qu’à cela ne tienne : lors du prochain Congrès mondial acadien, Marc ira à la réunion des Robichaud, parce que les Robichaud, c’est dans le coeur , conclut-il.

D’après un reportage de Michel Nogue