La boutique de jouets Joubec ferme ses portes

La propriétaire du commerce, Gaétane Pilote, a pris cette décision à contrecœur.

Le magasin est en vente depuis plus d’un an, confie-t -elle. J’étais dans un dilemme entre vendre et fermer, mais toutes les propositions que j’ai reçues n’étaient pas valables. Les acheteurs me demandaient de les financer.

Elle a dû se résigner à fermer alors que son entreprise était en parfaite situation financière.

Mon commerce se portait vraiment bien, avec des clients très réguliers. Gaétane Pilote, propriétaire, Joubec

L’industrie du jouet en région est en santé, selon le copropriétaire de La galerie du jouet, Jean-François Dallaire.

Nous avons quatre succursales dans la région et ça fait 10 ans que nous avons pris la relève avec ma compagne. C’est un commerce familial que nous avons développé, mais acheter une entreprise n’est jamais facile.

Le principal défi des boutiques de jouets est de faire face à la concurrence du commerce en ligne et des grandes multinationales de jeux.

On fait face à Amazon, aux géants qui sont sur la toile. La seule façon de se démarquer, c'est le service , confirme Audrey Tremblay, copropriétaire de La galerie du jouet.

Actuellement, le stock de la boutique Joubec est en liquidation totale. Le commerce fermera officiellement ses portes le 1er février.