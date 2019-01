40 ans à la direction de la CCIRN pour Julie Bouchard

L'édifice où loge l'organisme sur l'avenue du Lac portera son nom.

Au moment de son embauche, le 7 janvier 1979, Julie Bouchard était la première directrice générale à temps plein.

Quelques jours plus tard, devant l'ampleur du travail à faire avec ses collègues bénévoles, elle a écrit sa lettre de démission, mais a dû donner une entrevue à un journaliste que son président avait fait venir.

J'ai déchiré ma lettre de démission et je n'ai rien dit. Parce que vous savez quand on est jeune, et que l'organisme n'avait pas beaucoup de sous, j'ai dit, une photo dans le journal ça doit coûter cher et écoute, on n'a pas bien bien de sous, je vais continuer un bout de temps. Et ça fait 40 ans , raconte Julie Bouchard.

L'immeuble qui accueille la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda portera le nom d'Édifice Julie-Bouchard. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

L'une des grandes fiertés de Julie Bouchard est d'avoir proposé de mettre en valeur le cuivre pour appeler la ville de Rouyn-Noranda la « Capitale nationale du cuivre ».

Elle a aussi travaillé sur la fusion de Rouyn et Noranda.

Julie Bouchard a vu le nombre de membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda passer de près de 150 à plus de 1000.

Celle qui occupe aussi les fonctions de vice-présidente exécutive commence à penser à la retraite.