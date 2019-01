Condamné pour la mort d’une fillette, le couple Goforth demande un nouveau procès

Tammy et Kevin Goforth, reconnus coupables respectivement de meurtre non prémédité et d'homicide involontaire à la suite de la mort d'une fillette de 4 ans dont ils avaient la garde en 2012, portent en appel leur condamnation et leur peine, trois ans après un procès hautement médiatisé.

Tammy Goforth, qui a écopé de la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 17 ans, demande l'annulation de sa peine et la tenue d’un nouveau procès, ou que la Cour d’appel de la Saskatchewan remplace la condamnation pour meurtre au deuxième degré par une condamnation d’homicide involontaire, de moindre gravité.

Dans le document remis à la cour en mai 2018, l’avocat Brian R. Pfefferle soutient que le délai de 17 ans avant la possibilité d’une libération conditionnelle est excessif. Si la demande de tenue d’un nouveau procès est rejetée, Me Pfefferle demande que ce délai soit réduit à 10 ou à 12 ans. Il affirme également que la peine de la mère de famille n’aurait pas dû être si importante en comparaison de celle de son mari, Kevin Goforth, puisqu'elle est basée sur les mêmes preuves.

Quant à Kevin Goforth, il en appelle également de sa condamnation et de sa peine. Il a été reconnu coupable d’homicide involontaire, une accusation moins grave que celle de sa conjointe, et a écopé d’une peine de 15 ans de prison.

Selon son avocat, Kevin D. Hill, la juge de première instance, Ellen Gunn, lui a accordé un rôle trop important dans la mort de la fillette de 4 ans. Il soutient également que la magistrate a privé M. Goforth de deux possibilités de défenses valables, en plus d’omettre d’expliquer aux jurés un élément crucial pour la défense. Pour ces raisons, Kevin Goforth demande la tenue d’un nouveau procès.

En ce qui concerne sa peine, dans un document déposé à la Cour d’appel de la Saskatchewan, Me Hill explique que la juge Gunn a erré en lui imposant des sanctions disproportionnées par rapport à d’autres causes semblables et qu’elle n’a pas suffisamment pris en compte la culpabilité morale de moindre importance du père de famille.

Dans sa demande d’appel, Kevin Goforth affirme que des circonstances atténuantes n’ont pas été considérées lors de son procès. Si la Cour refuse de lui accorder un nouveau procès, il demande que sa peine de 15 ans soit réduite à 7 à 10 ans d’incarcération.

Fillettes maltraitées

En 2012, une fillette de 4 ans dont Tammy et Kevin Goforth avaient la garde est morte des suites d’une commotion cérébrale et d’un arrêt cardiaque sous l’effet de malnutrition et de déshydratation. Sa petite sœur de 2 ans souffrait également de blessures.

Les fillettes avaient été confiées au couple Goforth à l'automne 2011, en raison d'un lien de parenté qu'il est impossible d'identifier. L'aînée est morte durant l'été 2012, moins d'un an après être arrivée dans sa nouvelle famille.

Tammy et Kevin Goforth purgent simultanément une peine pour la mort de la fillette de 4 ans et pour avoir infligé des lésions corporelles à la sœur de cette dernière.

Le procès du couple Goforth avait fait les manchettes en 2016 en raison du caractère dérangeant des crimes reprochés. À l’époque, des policiers avaient révélé qu'ils avaient découvert des cheveux collés sur du ruban adhésif en toile ainsi que du tissu et du carton tachés de sang et d’excréments dans la chambre des fillettes.

La Cour d’appel doit entendre les demandes d'appel de Tammy et Kevin Goforth séparément, à 10 h, mardi, à Regina.