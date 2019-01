Hausse du nombre d’homicides sur le territoire de la PPO

La Police provinciale de l'Ontario (PPO) indique qu'elle a enquêté sur un total de 42 homicides en 2018, soit 7 de plus qu'en 2017.

Selon la PPOPolice provinciale de l'Ontario , il s’agit de plus grand nombre de cas depuis 2010, alors qu'elle avaient enquété sur 51 homicides.

Il est désolant de voir une augmentation du nombre de meurtres commis dans des communautés partout en Ontario. Rick Barnum, Sous-commissaire de la PPO

Sur les 42 homicides qui ont fait l'objet d'une enquête de la PPOPolice provinciale de l'Ontario en 2018, six sont survenus sur le territoire d'un autre corps policier, précise le communiqué diffusé lundi.

Malgré des efforts pour réduire le nombre d’armes à feu, celles-ci ont été en cause pour 18 des 42 homicides sur lesquels la PPOPolice provinciale de l'Ontario a enquêté l'an dernier, soit plus que le total combiné de 2016 (6) et 2017 (10).

Cette tendance a également été observée par les autres principaux corps policiers de la province, affirme la PPO.