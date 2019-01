L'Antarctique fond six fois plus vite que dans les années 1980

Associated Press

L'Antarctique fond six fois plus rapidement que dans les années 1980, révèle une nouvelle étude publiée lundi.

Les scientifiques ont utilisé des photographies aériennes, des relevés satellitaires et des modèles informatiques pour suivre la fonte des glaces dans 176 bassins de ce continent depuis 1979.

Ils ont constaté que la perte de glace s'accélérait considérablement, un indicateur clé des changements climatiques causés par l'activité humaine.

Depuis 2009, l'Antarctique a perdu près de 278 milliards de tonnes de glace par an, selon la nouvelle étude; dans les années 1980, le continent du pôle Sud en perdait 44 milliards de tonnes (40 milliards de tonnes métriques).

Par ailleurs, les résultats récents sont 15 % plus élevés que ceux enregistrés l'année dernière.

Selon l'auteur principal de la nouvelle étude, Eric Rignot, de l'Université de Californie à Irvine, la grande différence tient au fait que l'étude satellitaire avait révélé que l'est de l'Antarctique, qui était considéré auparavant comme stable, perd aujourd'hui 56 milliards de tonnes de glace (51 milliards de tonnes métriques).

L'étude de l'an dernier, qui tenait compte du travail de plusieurs équipes, avait révélé une perte minime, voire nulle, dans l'est de l'Antarctique, et même des gains par le passé. La fonte dans l'ouest de ce continent et dans la péninsule Antarctique représente environ les quatre cinquièmes de la perte de glace.

La fonte dans l'est de l'Antarctique « augmente le risque d'une élévation du niveau de la mer de plusieurs mètres [jusqu'a trois] au cours du prochain siècle », a estimé le professeur Rignot.

Richard Alley, un scientifique de l'Université d'État de la Pennsylvanie, qui n'a pas participé à l'étude, l'a qualifiée de « très bonne » du point de vue méthodologique.

La nouvelle étude a été publiée lundi par l'Académie nationale (américaine) des sciences.