Vos meilleures recettes à la franco-manitobaine : poulet et pommes de terre au lait

Dans le cadre de « Nos racines - nos recettes », réalisé avec l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba et l'Accueil francophone, nous vous proposons des recettes que des grands-mères métisses et africaines partagent avec leurs enfants et petits-enfants. Ces rencontres culinaires sont le prétexte d'échanges culturels et laissent un legs important afin que nos sociétés demeurent bien vivantes.

Un texte de Colombe Fortin

La grand-mère africaine Jeanne Mubuaya a décidé de cuisiner avec son amie Louise-Marie Akiki. Elle nous présente un plat délicieux de poulet et pommes de terre cuits dans du lait.

Les ingrédients pour le poulet et les patates au lait Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

INGRÉDIENTS

10 hauts de cuisses de poulet

10 pommes de terre (moyennes)

1 oignon

1 gousse d'ail

1 barquette de champignons

1 grosse tomate ou 2 moyennes

persil frais

1 boîte de pois verts

1 litre de lait

huile végétale

vinaigre

sel, poivre

sarriette séchée au goût

salade en accompagnement si désiré

Préparation du poulet Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Louise-Marie et Jeanne enlèvent la peau du poulet, car elle contient beaucoup de gras.

La cuisson du poulet Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Dans une grande marmite, elles font rôtir dans un peu d'huile végétale le poulet assaisonné avec du sel, du poivre et de sarriette. Après la cuisson, on ajoute le persil (feuillage et tige). On le retirera plus tard.

Champignons et ail Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Louise-Marie lave et casse les champignons en deux. À l'aide d'un petit couteau, elle hache finement l'ail.

Jeanne et Louise-Marie cuisinent ensemble. Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Jeanne et Louise-Marie surveillent la cuisson du poulet. Il doit être bien cuit et rôti à point, sans brûler.

La sauce tomates et oignons Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Dans un petit chaudron, on prépare la sauce aux tomates et oignons. On y dépose les oignons et l'ail, on ajoute un peu d'huile ainsi que la tomate dont on a retiré la peau. Bien mélanger et cuire quelques minutes. Ajouter sel et poivre au goût.

L'ajout de sauce et légumes Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Quand la sauce est prête, la verser sur le poulet, ajouter les pois verts, les champignons et laisser mijoter un peu.

Viande et lait Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Verser ensuite le lait sur le mélange et laisser chauffer à couvert jusqu'à ébullition. À cette étape, Jeanne ajoute un peu de vinaigre afin d'éliminer l'odeur de la viande qui a rôti.

Les pommes de terre et le mélange de poulet Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Quand le mélange bout, ajouter les pommes de terre et cuire à forte intensité une dizaine de minutes, en vérifiant de temps en temps.

Assiette de poulet et pommes de terre au lait Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Ce plat est délicieux. Ici on le mange avec de la galette métisse et de la salade. Ce plat de poulet et pommes de terre cuits dans le lait est onctueux et vraiment délicieux.