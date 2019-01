Newmont Mining absorbe la minière canadienne Goldcorp

La transaction, approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux entreprises, donnera naissance à la plus grande société aurifère au monde, Newmont Goldcorp.

Newmont Goldcorp aura un portefeuille bien garni, avec plus de 20 mines d'or en exploitation.

Goldcorp possède notamment la mine Éléonore dans le nord du Québec, qui emploie près de 1200 personnes.

Selon le vice-président senior des Affaires corporatives chez Goldcorp, Brent Bergeron, tous les emplois seront maintenus pour le moment.

C'est un projet qui est très important pour nous, on continue de travailler surtout au niveau de l'exploration autour de la mine, pour pouvoir augmenter la durée de vie de la mine. C'est quelque chose qui est important, notre relation avec les Cris aussi c'est quelque chose qu'on est très fier d'avoir accompli, c'est quelque chose de très important dans le porte-folio de toute la compagnie , assure-t-il.

1 milliard sur deux ans

Le nouveau consortium a tout de même annoncé vouloir se départir d'environ 1 milliard d'actifs d'ici les deux prochaines années.

Selon l'enseignant en Technologie minérale au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Marc Legault, il s'agit de l'une des transactions les plus importantes dans l'histoire de l'industrie.

On voit qu'avec la mondialisation, les compagnies essaient de devenir de plus en plus grosses pour avoir leurs tentacules un peu partout sur le globe , croit-il.

Une transaction intéressante

La présidente-directrice générale de l'Association minière du Québec, Josée Méthot, voit la transaction de façon positive.

Ce sont deux compagnies qui partagent les mêmes valeurs en matière d'environnement, en matière de respect des communautés locales où elles travaillent et en matière de santé et sécurité , dit-elle.

Si elle reçoit toutes les approbations nécessaires, la transaction devrait être conclue au deuxième trimestre de 2019.