Le cimetière musulman se fait attendre à Québec

Le président du Centre culturel islamique de Québec, Boufeldja Benabdallah, confirme que les pourparlers ont toujours lieu. « On arrive au terme du processus », assure-t-il d'une voix confiante.

Il espère que d'ici quelques semaines, deux mois tout au plus, le ministère de l'Environnement va donner son feu vert.

« Ce sont des délais normaux, un peu longs pour nous, mais des délais normaux », estime celui qui pilote le projet au nom de la communauté musulmane. Boufeldja Benabdallah comprend qu'il existe plusieurs étapes pour obtenir les autorisations nécessaires.

Le président du Centre culturel islamique se garde bien de critiquer le travail du Ministère.

Ici, on est dans un pays de lois et de règles, et il fallait passer à travers les étapes. Et les étapes sont longues parce qu'il faut vérifier le sol, la contamination, le drainage, la nappe phréatique entre autres. On veut être réglo.

Boufeldja Benabdallah, président du Centre culturel islamique de Québec