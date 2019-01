Des fissures forcent la fermeture d’un chantier à Bagotville

L’entreprise Cegerco travaille depuis 20 mois à construire deux hangars à la base militaire de Bagotville. Les bâtiments doivent accueillir l’équipe de transport et de génie électrique et mécanique de la 3e escadre. Des véhicules lourds de déneigement seront notamment entreposés dans ces locaux.

Le président-directeur général de Cegerco, Jeannot Harvey, indique que la firme a constaté des fissures dans les fondations en béton armé de deux des sections du chantier. Même si les risques sont minimes, la compagnie a, à titre d’entrepreneur responsable , avisé Construction de Défense Canada et SNC-Lavalin du problème.

On est maître d'œuvre. C'est notre responsabilité de s'assurer qu'on respecte les codes [de construction] et la santé et sécurité au travail.

Jeannot Harvey, PDG, Cegerco