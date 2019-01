Denis Robert, l'homme qui parle aux oiseaux

Vendredi 11 janvier. Le thermomètre indique -30°C et en moins de deux minutes, trois Durbecs des sapins viennent se poser sur les mains et la tête de Denis Robert.

Ce sont des oiseaux facilement identifiables par leur plumage rouge.

Il s'agit d'une pratique courante pour l'homme retraité. Chaque matin, Denis Robert sort à l'extérieur pour nourrir les oiseaux et leur parler.

Denis Robert nourrit les Durbecs chaque jour. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Je peux le garder 10-15 minutes et je l'ai à une distance d'à peine un pied. Tu sens qu'on fait partie de la même planète. Il y a des émotions. Il ne parle pas, mais moi je leur parle. Je me dis "je peux être l'homme qui parle aux oiseaux" , raconte-t-il en riant.

Une passion depuis toujours

La passion de Denis Robert pour les oiseaux remonte à son enfance. Mais depuis deux ans, il passe beaucoup plus de temps à les étudier, les observer et surtout, les photographier.

Je suis compétitif dans tout. J'aimerais pouvoir observer et photographier toutes les espèces d'oiseaux qu'il y a au Témiscamingue. Denis Robert

Un aménagement pour la faune ailée

Au fil des années, Denis Robert a créé, dans sa cour, un véritable habitat pour les oiseaux.

Aujourd'hui j'en suis à sept mangeoires. Chaque année, on plante des arbres. J'ai plus d'arbres qu'il y a 30 ans dans ma cour et j'ai effectivement plus d'oiseaux qu'il y a 30 ans dans ma cour. Il y a des journées où je peux avoir 100 oiseaux dans ma cour , se réjouit-il.

Au fil des années, Denis Robert a créé, dans sa cour, un véritable habitat pour les oiseaux. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Denis Robert a identifié, chez lui, plus d'une centaine d'espèces d'oiseaux différentes, au sol et dans les airs. Il y en aurait environ 300 au Témiscamingue.

Il partage ses observations sur les réseaux sociaux, dans différents groupes où les membres sont des passionnés d'ornithologie.