Un nouveau festival d’hiver en février à Gatineau

L’événement gratuit est issu d’une collaboration entre la Ville de Gatineau et Tourisme Outaouais, mais aussi des commerçants du secteur incluant les rues Laval, Aubry et Kent dans le but d'animer le secteur piétonnier et de mettre en valeur la richesse des lieux dans une atmosphère festive , peut-on lire dans un communiqué transmis lundi après-midi.

On veut faire bouger les gens [...] autant les jeunes que les familles en marge du Bal de neige, explique la vice-présidente du regroupement des commerçants du secteur Aubry, Isabel Thériault.

Mme Thériault, aussi directrice du Fest'Hiver, soutient que le temps hivernal imprévisible est un défi pour l’organisation, mais elle se sent fébrile et a hâte de voir les gens se rassembler pour l’événement.

Les gens ont le goût de sortir l’hiver. IsabelThériault, directrice du Fest'Hiver

Les artistes à l'affiche

Nombre d’artistes se partageront la scène extérieure lors de cette fin de semaine d’activités. Le groupe Valaire, une référence de la musique électronique québécoise , présentera son projet Qualité Motel pour lancer les festivités le 8 février.

Le lendemain, ce sera au tour de Brown, un groupe composé de deux frères, Snail Kid et Jam, qui présentera des oeuvres influencées par « les notions d’hybride et de mixité ralliant l’ancienne à la nouvelle garde; le roots-reggae au dancehall; le rap de l’âge d’or à celui de la new school ».

Une place spéciale sera réservée à l'art visuel, a indiqué la directrice. Puisque les spectacles se tiendront en soirée, les organisateurs ont voulu exploiter le potentiel visuel en mettant en place un mur géant composé de diodes électroluminescentes (DEL) où seront exposées des animations visuelles d'artistes de la région.

Les groupes Nomadic Massive et Alaclair Ensemble seront aussi de la partie lors de ce festival familial qui se tiendra les 8 et 9 février.