Une première joueuse de baseball junior élite transgenre

Victoria est la première joueuse transsexuelle de la ligue de baseball junior élite au Québec.

La joueuse des Aigles junior élite de Trois-Rivières prend des hormones et voudrait éventuellement subir une opération pour changer de sexe.

Elle est une membre importante de l'équipe trifluvienne; elle fait d’ailleurs partie de l'alignement partant.

C’est à l’âge de 17 ans que Victoria a senti qu’elle devait effectuer ce changement.

J’ai hésité quand même longuement, je n’étais jamais sûre : ”est-ce que c’est la crise d’adolescence”, c’était des sentiments bouleversés , raconte-t-elle.

Danick Lachance va entamer sa prochaine saison de baseball au sein de l'équipe des Aigles junior élite, de Trois-Rivières, sous le nom de Victoria. Photo : Radio-Canada

Ma plus grande peur, c’était de perdre ce que j’ai de plus précieux : le baseball, explique Victoria. Le baseball, c’est ma vie depuis que j’ai environ 4 ans et demi.

Finalement, le changement s'est bien passé et Victoria pense que la transformation aura un effet positif sur le terrain.

Avec la transition et d’être bien avec mon corps, ça augmente la confiance. Victoria Lachance, joueuse de baseball

Victoria Lachance joue à la position d'arrêt court avec les Aigles junior de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

Il n’y a rien qui va changer [sur le terrain], je vais avoir le même style de jeu, par contre, on dirait que ça a augmenté ma confiance en moi-même, dit-elle. On dirait que je suis de plus en plus confiante.

L'entraîneur en chef des Aigles junior, Alexandre Béland, confirme que les joueurs ont très bien réagi à ce changement.

On a l’impression que c’est une grosse histoire, mais pour les joueurs, l’équipe et l’organisation, ça s’est fait quand même assez simplement [la transition] , explique Alexandre Béland.

Les joueurs la connaissent tous très bien, ça n’a vraiment pas engendré de réaction extrême. Alexandre Béland, entraîneur-chef des Aigles junior de Trois-Rivières

L'entraîneur-chef des Aigles junior élite de Trois-Rivières, Alexandre Béland, affirme que les joueurs ont bien réagi à la transformation de Victoria. Photo : Radio-Canada

En tant que société, on est en train d’évoluer , ajoute l’entraîneur, pour expliquer la facilité avec laquelle le changement a été accueilli dans l’équipe.

Les commentaires négatifs je les laisse passer, je ne me laisse pas atteindre par cela.

Si un jour Victoria souhaitait jouer avec une équipe féminine, ce qui n'est pas dans ses intentions pour l'instant, Baseball Canada et Baseball Québec devront se pencher sur le cas, car il n'y a pas de jurisprudence en la matière.

Avec les informations de Maude Montembeault