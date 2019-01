Un nouveau chef des cuisines à l'Assemblée nationale

L'homme de 52 ans originaire de Sherbrooke compte plus de 28 ans de carrière dans la restauration, dont une quinzaine comme chef à Québec.

« J'ai toujours été dans les produits du terroir. J’ai une fascination pour les produits de la forêt, tout ce qui est au nord de l'Amérique », précise-t-il.

Il a été à la tête du restaurant de l'Hôtel-musée des Premières Nations pendant quelques années.

En poste seulement depuis une semaine, Martin Gagné a conçu cette semaine sa première carte des menus qui sera présentée officiellement le 21 janvier.

« La nouvelle carte se compose uniquement de produits du Québec. Il va avoir du canard, du loup marin, il va avoir des clins d'oeil aux Premières Nations, une soupe amérindienne à base de tournesol, il va avoir un peu plus de plats végétariens », énumère-t-il.

Le chef souhaite aussi donner une place particulière au miel provenant des ruches de l'Assemblée nationale.

« Le miel fait partie d'un coup de coeur », a-t-il fait savoir.

On va revoir ce qu'il a dans les jardins et on va renouveler la carte au complet.

Martin Gagné, chef des cuisines de l’Assemblée nationale