Lutter contre le suicide en créant des liens intergénérationnels

Pour lutter contre le suicide dans la ville de Battleford, en Saskatchewan, une adolescente, Allysa Woodrow, a lancé le projet Better Together Tuesday, ou « Mardis pour être mieux ensemble », qui incite des plus jeunes et des aînés à tisser des liens.

Lauréate de la bourse de 1500 $ de Jeunes en action, une subvention de services communautaires, l'initiative des « Mardis pour être mieux ensemble » a été lancée dans le but d'inviter ces deux générations à créer des liens, à briser la solitude et ainsi à prévenir d'autres cas de suicides dans la communauté.

Chaque mardi, pendant les mois de janvier et de février 2019, environ 180 participants seront vêtus de t-shirts assortis à celui de la personne avec qui ils auront été jumelés et pourront participer ensemble à des activités organisées pour l’occasion.

Quatre motifs différents de t-shirts ont été conçus pour ces rencontres : ketchup et moutarde, lait et biscuits, sel et poivre, et oeufs et bacon.

En entrevue à l’émission Point du jour, Claude Desnoyers, l’un des aînés participants, explique que ce partage peut être enrichissant pour chacune des générations.

« Je crois que ça permet de mieux connaître et de comprendre la culture populaire, estime-t-il, et de mieux comprendre la jeunesse. »

« C’est un peu bizarre qu’en dépit de la connaissance qu’on a et de la technologie qu’on a, les jeunes aient plus de problèmes qu’il y a 40 ans », ajoute Claude Desnoyers, qui a lui-même travaillé dans le milieu de l’éducation.