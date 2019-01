Vol inusité de gâteaux Vachon en Beauce

Le ou les malfaiteurs se sont emparés d'une quinzaine de caisses de gâteaux Vachon vers 5 h dans une remorque, à proximité de la 98e Rue.

« Les agents de Beauce-Sartigan ont dû se rendre pour une introduction par infraction survenue dans une remorque. Il y a eu le vol de 15 à 20 caisses de gâteaux », explique la porte-parole de la Sûreté du Québec, Béatrice Dorsainville.

La valeur du vol n'a pas été établie.

On ne sait pas non plus si le ou les voleurs comptent écouler la marchandise ou s'ils avaient simplement une petite fringale.