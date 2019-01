Céline Dion demande le retrait de la chanson I'm Your Angel, son duo avec R. Kelly

Après Lady Gaga , c'est la chanteuse québécoise Céline Dion qui a demandé que son duo enregistré avec R. Kelly, I'm Your Angel, soit retiré des plateformes numériques. Le chanteur américain fait face à plusieurs allégations d'abus sexuels .

Des victimes alléguées de R. Kelly ont témoigné dans une nouvelle série documentaire, Surviving R. Kelly, qui a été diffusée la semaine dernière par la chaîne câblée Lifetime à raison de six épisodes d'une heure chacun.

Le bureau de Francine Chaloult, qui s'occupe des relations publiques de Céline Dion, confirme que la chanteuse a demandé à Sony Music que la chanson soit retirée des sites de musique en ligne, après que la nouvelle soit sortie sur le site TMZ.

D'ailleurs, la vidéo de la chanson n'est plus offerte sur le compte YouTube de Céline Dion. Ajoutée en 2013, la vidéo comptait 31 millions de visionnements.

La chanson I'm Your Angel est sortie en novembre 1998. Elle faisait partie de l'album These Are Special Times.

Le chanteur et producteur de 51 ans avait été inculpé en 2002 pour avoir filmé des actes sexuels entre lui et une jeune fille de 14 ans, mais avait finalement été acquitté en 2008.

L'équipe de Surviving R. Kelly, menée par la cinéaste Dream Hampton, a réalisé une cinquantaine d'entrevues avec des personnes qui ont côtoyé l'artiste, dont son ex-femme, Andrea Kelly. D'anciennes choristes du chanteur racontent avoir été témoins de relations sexuelles entre R. Kelly et trois jeunes filles de moins de 16 ans, notamment avec la chanteuse Aaliyah (morte en 2001), âgée de 15 ans à l'époque.

Troisième anniversaire de la mort de René Angelil

Par ailleurs, le 14 janvier, la chanteuse a publié un message sur sa page Facebook pour souligner le troisième anniversaire de la mort de son mari et gérant, René Angelil.

« Mon cher René... tu es toujours avec moi... et tu le seras toujours. À ta douce mémoire... xx... », a écrit Céline Dion.