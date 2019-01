La base militaire de Valcartier fait le plein de camions neufs

Les anciens camions avaient une capacité de chargement de 2 tonnes et demie (2500 kg), alors que la capacité des nouveaux dépasse les 8 tonnes (8000 kg).

« Les anciens véhicules étaient beaucoup moins performants, plus petits, mais surtout très vieux. Ils avaient au-dessus de 30 ans. Les Forces armées avaient besoin de quelque chose de plus solide pour faire leur travail », explique le député fédéral de Québec et ministre de la Famille, Jean-Yves Duclos.

En tout, le Canada fera l'achat de 1500 camions, de remorques et de cabines blindées pour 834 millions de dollars.

Les nouveaux équipements vont faciliter le travail des troupes sur le terrain, tant ici qu'à l'étranger.

« Avec tous les ajouts, je suis en mesure de déployer la brigade. Je suis en mesure de déployer des ambulances de campagne, un système dentaire, à même le véhicule. Mes équipes de maintenance, mes équipes de charges sont rehaussées comme jamais », affirme le commandant du 5e Groupe-brigade mécanisé du Canada, le colonel Stéphane Boivin.

Les besoins seront de plus en plus grands au cours des prochains mois et des prochaines années, selon Jean-Yves Duclos.

« Les soldats de Valcartier sont de plus en plus en demande sur la scène internationale. La Lettonie, l'Irak, l'Ukraine et le Mali sont des exemples d'endroits où récemment ou bientôt ils seront déployés et actifs. On a besoin de l'équipement nécessaire pour les appuyer. »

Les premiers camions ont été livrés sur la base militaire de Valcartier en avril 2018. La formation des militaires pour la conduite et l'utilisation de ces véhicules doit durer un an.

Avec les informations de Nicolas Vigneault