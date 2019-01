Un père et son fils emportés par une avalanche en Colombie-Britannique

Un homme a perdu la vie et son fils est porté disparu à la suite d'une importante avalanche survenue samedi sur une montagne du sud-est de la Colombie-Britannique.

Selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC), un groupe de neuf motoneigistes de Calgary se trouvait sur le mont Brewer, dans la chaîne Purcell, près d'Invermere, lorsque deux hommes ont été emportés par ce qu'Avalanche Canada décrit comme un torrent de neige « capable de déraciner des arbres ou de détruire un petit bâtiment aux charpentes en bois ».

La GRC croit que l'avalanche aurait été déclenchée lorsque l'un des motoneigistes a dévalé la pente avec son engin, après avoir grimpé le plus haut possible sur le flanc de montagne.

Avalanche Canada précise que la coulée de neige, d'une largeur de 200 à 400 mètres, a emporté tout le manteau neigeux et a parcouru plus d'un kilomètre dans la montagne, avant de terminer sa course dans un petit lac.

Une des deux victimes, un homme âgé de 51 ans de Calgary, a réussi à déclencher un coussin gonflable conçu pour le faire « surfer » sur l'avalanche, mais les secouristes ont retrouvé son cadavre sous plus de deux mètres de neige. Son fils de 24 ans, lui aussi originaire de Calgary, est toujours porté disparu. La GRC indique qu'il aurait été emporté dans le lac.

L'identité des deux hommes n'a pas été dévoilée.

La police précise par ailleurs qu'aucun des sept autres motoneigistes n'a été blessé dans l'avalanche.