Quai de Carleton-sur-Mer : les travaux bientôt mis en branle

Les travaux de reconstruction du quai de Carleton-sur-Mer par Pêches et Océans Canada devraient être lancés à la fin du mois. Pendant le chantier, d'une durée prévue de 18 mois, la Ville de Carleton-sur-Mer et le Club nautique prépareront les plans et devis de la phase 2 du projet.

Cette deuxième phase devrait s'amorcer à l’été 2020, lorsque le chantier confié aux entreprises PEC par Pêches et Océans Canada sera terminé. La Ville de Carleton-sur-Mer deviendra alors propriétaire de l’extrémité du quai pour en faire un espace public.

L’ajout d’un brise-lame viendra protéger le bassin de la marina, ce qui ouvrira aussi la porte à l'expansion de la marina.

Une fois les travaux complétés, nous on se lance, mais ça va nous prendre un an et demi environ de notre côté pour bien étoffer notre projet et aller chercher le financement nécessaire pour le réaliser. Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer

Carleton-sur-Mer a présenté les plans de son nouveau quai Photo : Radio-Canada

La Ville se penchera sur la meilleure manière de relier le secteur du quai aux commerces et à la plage municipale afin de faciliter le déplacement des gens autant à pied, à vélo, qu’en auto. La Municipalité entend consulter la population sur l’ensemble du projet.

La Ville siège aussi au conseil d’administration du Club nautique de Carleton-sur-Mer qui, parallèlement, travaillera au réaménagement de l’espace destiné aux plaisanciers avec l'ajout de nouveaux pontons.

Coûts à évaluer

Le maire estime à environ un million de dollars l’investissement nécessaire pour le réaménagement de la marina.

Les coûts pour la partie récréotouristique restent à évaluer. On parle beaucoup, précise le maire, d’aménagement de trottoirs, d’aménagement de stationnements, on ne parle pas de grosses infrastructures lourdes qui vont être installées. On ne s’attend pas à avoir un projet énorme.

Les coûts du projet de la Ville de Carleton-sur-Mer pourraient toutefois grimper si la Municipalité allait de l’avant avec l’idée de relier les deux bancs de sable, celui du quai et celui de la pointe Tracadigache où se situe le camping municipal. Il y avait cette idée d’un lien qu’on va devoir explorer. Ça peut être un projet assez élevé, mais pour l’instant, on ne connaît pas encore les chiffres. On est vraiment à l’étape de réflexion, de bien cibler les besoins et ensuite on regardera pour le montage financier.

Baie de Carleton-sur-Mer Photo : Courtoisie Claude Lucier

Le maire, Mathieu Lapointe, considère que les phases 1 et 2 du chantier, qui s’amorce en ce début d’année, permettront de créer, en 2021, un véritable pôle maritime régional tant pour la pêche commerciale que pour le secteur récréotouristique.

En attendant, Pêches et Océans n’a pas encore fait connaître les mesures d’atténuation qui seront mises en place pour accommoder les pêcheurs et les plaisanciers durant les travaux, notamment au cours de l’été.