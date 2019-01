Quelle sera l’impact de la vente de Goldcorp pour les mines ontariennes?

Goldcorp, dont la prise de contrôle par Newmont Mining a été annoncée lundi matin, compte trois districts miniers actifs dans le Nord de l'Ontario.

Au total, les districts de Porcupine à Timmins, de Musselwhite sous le lac Opapimiskan et de Red Lake ont produit 775 000 onces d’or en 2018.

Ils comptent pour 28 % des chiffres d’affaires totaux de la société, selon leur rapport annuel de 2017.

Selon Mike Scott, porte-parole du Syndicat des Métallos qui représente les employés du district minier Porcupine, les conditions des travailleurs ne devraient pas changer.

On nous a informés de la transaction aujourd’hui, et on nous a dit que ce sera comme si de rien n’était , raconte-t-il. La nouvelle compagnie sera tenue de maintenir le même montant d’employés.

M. Scott ajoute cependant qu’il devra attendre à l’entrée en fonction des nouveaux patrons pour juger les ramifications de l’entente.

De nouvelles mines en préparation

En 2019, Goldcorp prévoit exploiter quatre nouvelles mines ontariennes.

Dans le Nord-Ouest, les futurs sites de Cochenour et de HG Young bonifieront la production du district de Red Lake de 30 000 à 50 000 onces par année, selon les estimations de Goldcorp.

Les mines actuelles et les projets de la société minière Goldcorp en Ontario - Source : Goldcorp Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

Dans la région de Timmins, le projet de développement Century doublera le volume de la fosse à ciel ouvert au-dessus de l’ancienne mine souterraine Dome, fermée le 31 décembre 2017. La minière prévoit ainsi augmenter ses réserves de minerai.

Finalement, elle planifie exploiter la mine de Borden à Chapleau en fin d’année. Cette première mine entièrement électrique au Canada avait reçu une subvention de 5 millions de dollars du gouvernement fédéral en octobre 2018.

Au moment de publication, ni Newmont Mining ni Goldcorp n’avaient répondu aux demandes d’entrevues.