En réaction au financement unilatéral de l'Université de l'Ontario français annoncé par le gouvernement fédéral dimanche soir, le premier ministre Doug Ford n'a pas fermé la porte à la participation de la province à la création de l'université, mais a répété une fois de plus que les cours universitaires et collégiaux présentement ouverts « ne sont pas pleins ».

Je ne ferme pas la porte à rien, mais en Ontario, 11 collèges et universités offrent présentement des cours en français, 300 cours sont offerts, et ces classes sont vides. Aucun cours n’est plein. Remplissons ces salles de classes , a déclaré M. Ford en entrevue à Radio-Canada lors de son passage au Salon de l'auto de Détroit, lundi.

Nous avons dû annuler d’autres projets universitaires, a-t-il ajouté, pas seulement celui en français. Nous devons mettre de l’ordre dans nos finances.

Lorsque pressé sur la question par notre journaliste et alors que son attachée de presse tentait d’interrompre l’entrevue, M. Ford a réitéré son point : Certains cours en français ont trois ou quatre étudiants inscrits! (…) J’adore les francophones, je les supporte, mais les francophones à qui j’ai parlé préfèrent un budget équilibré, préfèrent des baisses d’impôt, préfèrent avoir plus d’argent dans leurs poches, c’est plus important pour eux qu’une université francophone, et croyez-moi, j’ai parlé à des milliers d’entre eux!

Le budget du gouvernement provincial affiche un déficit annuel de 15 milliards de dollars et la province traine une dette de 308,2 milliards de dollars. Les paiements d’intérêt sur la dette de représentent 7,9 % du budget de la province, ou 12,5 milliards annuellement.