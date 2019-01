Trois tendances alimentaires à surveiller en 2019

Gail Johnson estime que trois tendances sont à retenir pour la nouvelle année.

Des régimes qui changent

La chroniqueuse à l’émission On the Coast de CBC souligne qu’une étude récente de l’Université Dalhousie a trouvé que 6,4 millions de Canadiens restreignent maintenant leur consommation de viande jusqu’à un certain point.

La même étude avance que la moitié des Canadiens étaient prêts à réduire leur consommation de viande, dont le tiers était prêt à le faire dans les prochains six prochains mois. Gail Johnson estime qu’il s’agit plus que d’une tendance et d’un mode de vie, mais bien d’un mouvement.

Gail Johnson parle également de flexitarisme, c’est-à-dire un mouvement vers lequel les consommateurs tendent à moins manger de viande sans toutefois l’abandonner totalement.

Des légumes plus chers

Les prix des légumes risque d’augmenter de 4 % à 6 % cette année, selon le Canada’s Food Price Report produit par l’Université Dalhousie. « Et pour la première fois en 9 ans d’existence de ce rapport, les spécialistes prévoient une diminution pour les catégories de viande et de poisson, souligne la chroniqueuse. Les prix sont en baisse alors que les Canadiens se tournent vers des protéines végétales », poursuit-elle.

Plus de protéines végétales

Les options pour esquiver la viande croissent selon Mme Johnson.

Elle souligne que la châine de restauration rapide A&W offre depuis un moment un burger contenant une boulette faite à base de protéines de pois et s’attend à ce que d’autres chaînes emboîtent le pas.

La chaîne d’épicerie Be Fresh Local Market produit une ligne de burgers faits avec des haricots noirs et de l’avoine et elle met aussi en marché un produit au goût de bacon. « C’est fait avec des haricots adzuki et du gruau de sarrasin, remarque-t-elle. Ça contient aussi de la fumée de hickory et du sirop d’érable et ça devient vraiment bon et croustillant quand vous le faîtes cuire. »

Avec des informations de l'émissions On the Coast, CBC News