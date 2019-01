Winnipeg combattra l'agrile du frêne avec deux insecticides cet été

La plupart des arbres de Winnipeg recevront une injection d'azadirachtine, et d'autres arbres seront traités à l'imidaclopride, indiquent les autorités municipales. L'objectif est d'éliminer le plus de larves possible jusqu'à ce que l'infestation s'atténue.

« L'azadirachtine est extrait du neem, un arbre qui provient d'Inde. C'est un produit qui s'attaque particulièrement aux insectes qui mangent des plantes », indique Kateryn Rochon, professeure adjointe au Département d'entomologie à l'Université du Manitoba.

« Quant à l'imidaclopride, c'est un produit de la famille des néonicotinoïdes, très largement utilisé au Canada. Là, on s'attend peut-être à ce qu'il y ait plus d'impact sur les insectes pollinisateurs », ajoute-t-elle.

Toutefois, elle dit que l'imidaclopride est un bon choix de produit pour protéger un arbre.

En 2018, la Ville de Winnipeg a dévoilé le montant de son programme de contrôle de l'agrile du frêne, soit 1,3 million de dollars. Photo : David Cappaert/Michigan State University

Kateryn Rochon explique la façon dont ce produit sera appliqué. « C'est une injection, donc ce n'est pas quelque chose qui est épandu dans l'air. Il y a aussi le moment où l'injection va être faite : la Ville fait attention à ce que ce soit après que les frênes ont libéré leur pollen. Le pollen ne devrait pas être touché par le produit », dit-elle.

La professeure estime donc que cette façon de faire limite l'impact possible sur des insectes autres que l'agrile du frêne.

Kateryn Rochon, professeure adjointe au département d'entomologie à l'Université du Manitoba. Photo : Radio-Canada

Elle ajoute toutefois que le débat sur l'effet de l'imidaclopride sur les insectes pollinisateurs est loin d'être clos.

« Il y en a qui disent que c'est un effet létal immédiat, tandis que selon d'autres, l'effet est sublétal, c'est-à-dire qu'il ne tue pas l'insecte immédiatement, mais qui cause des problèmes », souligne-t-elle.

Ken Nawolsky, directeur du Département de lutte contre les insectes à la Ville de Winnipeg, ignore pour le moment combien d'arbres seront ainsi traités. Il indique qu'une fois qu'un arbre reçoit le traitement, l'opération doit être répétée tous les deux ans.

Quel effet à long terme sur les pollinisateurs?

Selon Katryn Rochon, il semble que la quantité d'insecticide qui pourrait se retrouver dans le pollen après une longue période ne serait pas suffisante pour causer un problème. « Dans le cas du frêne en particulier, ce n'est pas un arbre qui est pollinisé directement par des abeilles. Il y a quelques autres insectes qui pourraient éventuellement être touchés, comme certains coléoptères autres que l'agrile [qui y transportent le pollen] », note-t-elle.

Des dizaines d'abeilles dans une ruche. Photo : Radio-Canada / Martin Thibault

Chris Kirouac, apiculteur et propriétaire de Beeprojet Apiaries, espère que la Ville de Winnipeg mesurera bien l'impact positif et négatif de ces produits avant de décider de leur utilisation.

« Parce que les abeilles subissent suffisamment de menaces en ce moment. Bien sûr, je comprends que les travailleurs de la Ville veulent aussi protéger les arbres », souligne-t-il.

En 2018, la Ville de Winnipeg a injecté quelque 960 arbres à l'azadirachtine et 90 autres à l'imidaclopride. Ces injections ont été effectuées après que les frênes se sont débarrassés de leur pollen.

Kateryn Rochon estime que les deux produits, ensemble, offrent une bonne chance de lutter contre l'agrile du frêne. « La stratégie, c'est de faire en sorte que ces insectes aillent sur des arbres traités, ce qui éviterait la propagation, car c'est impossible de traiter tous les arbres, c'est très cher », indique-t-elle.

L'année dernière, l'administration municipale a annoncé qu'elle consacrerait 1,3 million de dollars à la lutte contre l'agrile du frêne.