Airbus n'écarte pas la possibilité d'assembler des avions de chasse au Québec

Ces scénarios ont été évoqués lundi par le président des activités canadiennes de la multinationale, Simon Jacques, dans le cadre d'un événement organisé par la multinationale à Mirabel, dans les Laurentides, où s'effectue l'assemblage des appareils A220, nés de la C Series de Bombardier.

Airbus convoite notamment l'appel d'offres du gouvernement canadien pour l'achat de 88 avions de chasse visant à remplacer ses CF-18 vieillissants en proposant l'Eurofighter Typhoon.

La construction d'une ligne d'assemblage, qui entraînerait la création de nombreux emplois, ne serait pas un casse-tête logistique étant donné qu'il y a de l'espace disponible à Mirabel, dans les Laurentides, où s'effectue l'assemblage de l'avion A220, a expliqué M. Jacques.

En plus d'Airbus, Boeing, Lockheed Martin et Saab ont été retenues par le gouvernement canadien.

L'actionnaire majoritaire du A220 a décroché son premier contrat d'envergure en 2016 avec Ottawa, qui lui a commandé 16 avions de recherche et de sauvetage, une entente de 2,4 milliards de dollars, en plus de 2,3 milliards en entretien et service après-vente pour 20 ans. Le premier de ces appareils doit être livré d'ici la fin de l'année.

D'après M. Jacques, le Canada est « vraiment engagé » à « stimuler la concurrence », ce qui pourrait ouvrir une porte à un autre constructeur que l'américaine Boeing.

Parallèlement au dossier des avions de combat, le dirigeant d'Airbus a indiqué que l'entreprise pourrait se tourner vers le Québec pour la construction de satellites si sa proposition est retenue par Télésat Canada.

Si ce scénario se concrétise, M. Jacques a évoqué la création d'environ 200 emplois.