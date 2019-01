Plus de 1000 signatures pour suspendre les travaux du Club Med dans Charlevoix

Un texte d’Alexandre Duval

« C’est bien au-delà de mes espérances compte tenu des moyens dont je dispose, se réjouit l’instigateur de la pétition, François Lessard. C’est un succès considérable et les signatures continuent de rentrer. »

Ce citoyen de Charlevoix s’inquiète des risques que le projet de Club Med posera pour la sécurité routière à Petite-Rivière-Saint-François.

Sa pétition insiste sur le fait que les promoteurs du Club Med réalisent actuellement une étude sur le sujet, mais que les conclusions ne sont pas encore connues.

M. Lessard estime qu’il serait donc « contradictoire » que les travaux se poursuivent, d’autant plus qu’il considère que le futur Club Med souffre d’un important « problème d’enclavement ».

Quand on regarde la carte géographique des lieux, on constate que Club Med est au bout d’un long et étroit couloir routier, au bas d’une pente, la plus dangereuse dans Charlevoix.

François Lessard, instigateur de la pétition