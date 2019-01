Des équipes féminines et une représentation de Kawawachikamach s'ajoutent au tournoi Fer-O de Sept-Îles

Le tournoi se tiendra du 23 au 26 janvier à Sept-Îles et Maliotenam et réunira plus de 66 équipes.

On sait que le hockey féminin prend beaucoup d'ampleur et on aura des joueuses autant de Tadoussac que de Blanc-Sablon, note le président du tournoi, Pier Gilbert. Alors on a bien hâte de voir le niveau de leur calibre.

Le président du tournoi de hockey mineur Fer-O de Sept-Îles, Pier Gilbert Photo : Radio-Canada / Louis Garneau

Cette année, une grande nouveauté, c'est des équipes de Kawawachikamach [près de] Schefferville, poursuit Pier Gilbert. On tente de créer un peu de nouveauté pour les jeunes et les gens qui participent alors ça leur fait un petit quelque chose de spécial qu'on ne voit pas nécessairement dans un tournoi.

Parmi les équipes, on retrouvera aussi des joueurs en provenance notamment de Fermont, Schefferville et du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Plus de 120 parties seront disputées, dont une à l'extérieur.

Le tournoi de hockey junior Fer-O de Sept-Îles présentera à nouveau une joute extérieure. Photo : Radio-Canada / Louis Garneau

Toutes les catégories, de novice à midget, seront représentées.