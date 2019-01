Un tribunal spécialisé qui vise d'abord à mieux comprendre les victimes de crimes sexuels

Au moment de rencontrer trois de ses collègues des partis d’opposition, lundi après-midi, pour discuter de la création éventuelle d’un tel tribunal, la ministre LeBel avoue qu’en tant qu’ancienne procureure de la Couronne, elle a déjà une vision de ce à quoi pourrait ressembler cette instance.

Elle souligne toutefois qu’elle n’est qu’au début d’un processus de réflexion et qu’elle aborde la réunion de lundi « avec un esprit totalement ouvert ».

La députée péquiste de Joliette, Véronique Hivon, et les porte-parole en matière de condition féminine du Parti libéral et de Québec solidaire, Hélène David et Christine Labrie, prennent part à la rencontre.

« C’est sûr que j’arrive dans cette discussion-là avec une vision, avec une façon de voir les choses. Mais je ne veux pas que ça devienne une vision tunnel. […] Je sais que mes collègues, en particulier Mme Hivon, ont beaucoup de suggestions à faire, des idées », a indiqué la ministre en entrevue à l’émission Isabelle Richer, à ICI RDI.

La ministre affirme tout de même qu’elle ne pense pas qu’on doive envisager ce tribunal comme un lieu physique particulier où ce seraient toujours les mêmes personnes qui travailleraient.

« ll ne faut pas cantonner les juges à n’être en charge que de ce genre de dossiers, alors qu’on sait que ce sont des dossiers très émotifs. […] Et on ferait quoi en région? », avance-t-elle.

Elle dit plutôt vouloir baser sa réflexion sur « la compréhension de l’univers de ces personnes-là [les victimes] » et se concentrer sur les objectifs qui ont conduit à l’idée de créer un tribunal spécialisé dans les crimes sexuels, c'est-à-dire « le traitement rapide [des plaintes], la meilleure compréhension [des victimes], une meilleure formation [des intervenants judiciaires], un meilleur accompagnement des victimes aussi ».

Mieux comprendre le système

Sonia LeBel parle notamment de permettre aux victimes d’avoir une meilleure compréhension du système judiciaire.

« Il faut démystifier le fait que le procureur de la Couronne n’est pas l’avocat de la victime, donc il peut y avoir un clash quand elle le rencontre. Le procureur a un travail de confrontation de la version de la victime qui est tout à fait normal », donne-t-elle en exemple.

« La voie à privilégier pour une personne donnée n’est pas nécessairement la voie du tribunal criminel. C’est une option, c’est un outil, ça existe », dit-elle encore.

Sonia LeBel, qui espère que la discussion sera élargie pour discuter plus largement « de la violence faite aux femmes dans des situations d’autorité, des situations de contrôle », tient cependant à dire qu’il ne faut pas s’attendre à une annonce au sortir de la consultation de lundi.

« On ne changera pas les lois aujourd’hui […] Je vais prendre le temps d’y réfléchir. Je vais rediscuter avec mes collègues si c’est pertinent de le faire », note-t-elle.

Une suggestion du Parti québécois

Depuis le printemps dernier, le Parti québécois, par la voix de Véronique Hivon, propose la création d’un tribunal spécialisé dans les crimes sexuels afin de « rebâtir la confiance » entre les victimes de telles agressions et le système judiciaire.

Mme Hivon a entre autres suggéré au gouvernement de mettre sur pied un comité de travail non partisan formé de représentants de la magistrature, de représentants du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), de représentants des avocats de la défense, d’élus de tous les partis et d’experts juridiques et sociaux afin de discuter de la meilleure façon de procéder.

Elle a notamment suggéré de réfléchir à un meilleur accompagnement des victimes et de se pencher sur la récolte de meilleures preuves.