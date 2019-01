Une exposition, un livre... et les frères Hanson pour le 60e Tournoi pee-wee de Québec

Jamais autant de pays n'auront été représentés au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec que cette année, qui marque le 60e anniversaire de la compétition. Pour souligner l'occasion, une exposition du Temple de la renommée du hockey débarquera au Centre Vidéotron et un livre retraçant la riche histoire du tournoi vient d'être publié.

C’est l’ajout d’équipes de Lituanie et de Roumanie, une première dans les deux cas, qui fait passer le nombre de pays représentés au Tournoi à 19. Au total, 120 équipes, dont 53 nouvelles, participeront à la compétition, qui se tiendra du 13 au 24 février.

On a dû en refuser 190. On pourrait faire six semaines de tournoi juste avec les équipes refusées , a lancé le directeur général Patrick Dom, en conférence de presse, lundi.

Ce dernier était particulièrement fier d’annoncer la programmation spéciale de la 60e édition du Tournoi pee-wee. D’abord, une exposition du Temple de la renommée du hockey sera présentée durant quatre jours, du 15 au 18 février, dans le restaurant Première place du Centre Vidéotron.

C’est 12 000 pieds carrés d’artéfacts. On les a choisi avec les gens du Temple , s’est réjoui M. om, précisant que l’accès à l’exposition sera gratuit une fois au Centre Vidéotron.

Toujours pour la programmation spéciale, de grands feux d’artifice auront lieu derrière le Centre Vidéotron, le 23 février au soir.

Un livre sur l’histoire du Tournoi

Mais ce qui rendait Patrick Dom et son équipe particulièrement enthousiastes, c’est la publication du livre La partie n’est pas terminée. L’ouvrage signé par Jean-Pierre D’Auteuil et Jean-Philippe Otis retrace l’histoire du Tournoi pee-wee année par année en anecdotes, statistiques et photos.

Il est en vente au coût de 29,99 $ depuis lundi matin dans tous les magasins Hockey Experts, L'Entrepôt du Hockey et Sports Rousseau, de même que dans les Sports Experts et Canadian Tire de la région de Québec.

On avait un projet un peu fou de recréer les 60 ans d’histoire et Jean-Pierre est venu nous voir sans le savoir et a réalisé notre rêve. Pour moi, c’est le coup de coeur du 60e , a avoué M. Dom, expliquant que la recherche de photos a été particulièrement difficile puisqu’un incendie survenu au Patro Roc-Amadour, en 1978, avait détruit toutes les archives de l’organisation.

Lafleur, Orr, Lecavalier… et les frères Hanson

Parmi les illustres anciens du tournoi qui seront présents à Québec cette année, Patrick Dom a pu confirmer la présence de Guy Lafleur, Bobby Orr et Vincent Lecavalier. D’autres noms s’ajouteront, a précisé le directeur général de l’événement.

Il a aussi annoncé la présence des… frères Hanson, trio de bagarreurs iconique du film culte Slap Shot.

Par ailleurs, en plus du stationnement gratuit au Colisée, 1000 places seront offertes sans frais aux spectateurs du tournoi du côté du centre commercial Fleur de Lys. L’entrée au Centre Vidéotron coûtera 8 $ pour les adultes et 2 $ pour les 14 ans et moins. Les spectateurs auront encore le droit d’entrer avec de la nourriture.

Les différentes catégories du tournoi ne changent pas cette année, mais le nombre d’équipes en classe scolaire passe de 8 à 12.

L’organisation est toujours à la recherche d’une vingtaine de familles pour accueillir de jeunes pee-wees de l’international. Les intéressés peuvent se manifester au 418-634-0508.