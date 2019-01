Après deux ans d'activités, l'organisme sans but lucratif Irisium ferme ses portes, faute de subventions.

C'est triste. On a aidé plus d'une centaine d'artistes. On ferme la tête haute avec des partenaires qui sont contents d'avoir fait affaires avec nous. Jean-Christophe Gagnon, président et fondateur d'Irisium

Jean-Christophe Gagnon avait 25 ans et 5000 $ en poche quand il a mis sur pied cet espace dédié à l'art au centre-ville de Sherbrooke. Le jeune homme souhaitait développer la culture et soutenir le développement d'artistes locaux.

L'endroit, sur la rue Wellington Nord, proposait notamment des prestations musicales et des expositions d'art visuel. Du temps et de l'énergie, il en a mis et il en est fier. L'entrepreneur a essayé maintes fois d'avoir des subventions, sans succès.

On a cogné au municipal, on a posé des questions au niveau provincial comme du fédéral et ç'a été très décevant comme réponse. Jean-Christophe Gagnon, président et fondateur d'Irisium

Jean-Christophe Gagnon souhaite rebondir. À 27 ans, j'espère que oui! Ce projet-là, ce sera pas mon dernier! Le jeune entrepreneur ne sais toutefois pas encore si les arts feront partie de ses futurs plans.

Photo : Radio-Canada / Anik Moulin

L'ultime soirée aura lieu le samedi 19 janvier dès 21 h. Intitulée « Le Lastcall d'Irisium », cette soirée d'adieu proposera notamment des prestations musicales.