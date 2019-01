Protection des animaux : plaidoyer pour des lois plus strictes

La semaine dernière, la SPASociété protectrice des animaux à l'Île-du-Prince-Édouard a saisi tous les chiens d'un chenil près de Hunter River, dans le centre de la province. Les autorités qualifient l'endroit de véritable usine à chiots . La police songe à déclencher une enquête criminelle.

Au Nouveau-Brunswick, un homme de Woodstock s'est déclaré coupable d'avoir laissé son chien mourir de faim en ne le nourrissant plus pendant deux mois. En Nouvelle-Écosse, les autorités ont saisi deux chiens et retrouvé un troisième animal mort dans une maison de Scotsburn. Le propriétaire des lieux n'a plus le droit de posséder des animaux de compagnie.

C'est pourtant dans les Maritimes qu'on retrouve les meilleures lois sur la protection des animaux au pays, selon la SPASociété protectrice des animaux .

L'Île-du-Prince-Édouard a les meilleures lois au pays pour protéger les animaux. Mais il y a toujours place à amélioration. Malgré tout, il y a toujours des cas de cruauté [à l'île] , affirme Dominique Routhier, biologiste animale pour la SPA du Canada. Les lois ne sont pas assez strictes. Mes si les gens sont davantage sensibilisés, les lois ne sont toujours pas assez dissuasives.

Les cas de cruauté envers les animaux qui sont rapportés à la SPASociété protectrice des animaux touchent les animaux domestiques autant que les animaux de ferme.

Il y a toujours eu autant de cas de mauvais traitements. Mais les gens les rapportent davantage de nos jours. Ils sont plus sensibilisés , explique Dominique Routhier. Les gens n'endurent plus ça. Ils vont davantage dénoncer les cas de cruauté.

La SPASociété protectrice des animaux demande aux provinces d'adopter des lois encore plus strictes qui prévoiraient des amendes plus salées et des peines d'emprisonnement plus longues. L'organisme souhaite également la mise sur pied d'un registre national des contrevenants.

Le gouvernement fédéral pourrait aussi montrer l'exemple en renforçant sa loi sur la protection des animaux, affirme Dominique Routhier. Une telle mesure aurait, selon elle, pour effet d'encourager les provinces à renforcer et uniformiser leurs lois.