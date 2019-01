Game of Thrones de retour le 14 avril

La chaîne HBO a annoncé dimanche que la huitième et ultime saison de la série Le trône de fer (Game of Thrones) sera diffusée à partir du 14 avril prochain.

Cette annonce a été accompagnée de la mise en ligne d'une bande-annonce. Une vidéo d'une durée d'un peu moins de deux minutes qui montre Jon Snow (Kit Harington) et ses deux sœurs, Arya Stark (Maisie Williams) et Sansa Stark (Sophie Turner), marchant dans la crypte familiale.

Après être passés devant les statues de pierre représentant les membres de leur famille décédés, ils se retrouvent face à leur propre statue mortuaire alors que les parois du caveau se recouvrent de glace.

Très attendue par les fans de la série, cette dernière saison de la série Le trône de fer (Game of Thrones) comporte six épisodes. Elle est d'autant plus attendue par les fans que la diffusion de la précédente saison s'est achevée en août 2017.

Une série préquelle à venir

Une série d'antépisodes de Game of Thrones a été commandée l'an dernier par HBO à George R.R. Martin, auteur la série de romans Le trône de fer, et à la scénariste Jane Goldman.

Se déroulant plusieurs milliers d'années avant Le trône de fer (Game of Thrones), cette série racontera notamment l’histoire des marcheurs blancs.

Elle ne sera pas interprétée par les acteurs de Games of Thrones, mais par une distribution incluant la vedette britannique Naomi Watts et le jeune musicien et acteur anglais Josh Whitehouse. Naomi Ackie, à l'affiche de Star Wars, épisode IX, sera également de la partie.