L'identité des trois victimes de l'accident d’autobus d’OC Transpo dévoilée

Bruce Thomlinson, âgé de 56 ans, Judy Booth, âgée de 57 ans, et Anja Van Beek, âgée de 65 ans, ont perdu la vie à la suite de la collision.

L’identification des personnes décédées est un processus difficile et important, et je tiens à offrir les condoléances de la Police d’Ottawa et de la collectivité toute entière , a dit le chef Charles Bordeleau dans un communiqué. Nous nous sommes affairés à soutenir les familles et les êtres chers des personnes en cause, et nous allons demeurer là pour eux.

L’enquête se poursuit

L’enquête du Service de police d'Ottawa (SPO) pour déterminer la cause de l’accident d'autobus qui a fait trois morts et de nombreux blessés à la station Westboro, se poursuit lundi.

Les agents du SPO examinent aussi tous les faits afin de vérifier s’il y a eu une ou des infractions au Code de la route de l’Ontario ou du Code criminel, a déclaré le chef du Service de police d'Ottawa, Charles Bordeleau, lors d’une entrevue à Radio-Canada

L'autobus a été remorqué hors des lieux en fin d'après-midi, samedi.

Un drone du corps policier a survolé la scène pour déterminer quel siège occupait chacun des quelque 84 passagers à bord.

Des simulations ont également eu lieu sur le Transitway, en fin d'après-midi samedi, afin de recréer le parcours emprunté par l'autobus du circuit 269.

Nous allons parler avec tous les témoins et les passagers. Nous avons les noms de 84 passagers jusqu’à maintenant et nous allons communiquer avec chacun d’entre eux , a précisé le chef du Service de police d'Ottawa.

Nous sommes dans le processus de chercher un mandat pour pouvoir faire notre analyse mécanique afin de saisir les banques de donnés de la boîte d’événements et les vidéos. Charles Bordeleau, chef du Service de police d'Ottawa

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada a confirmé qu'il n'enquêtait pas sur l'accident d'autobus, l'organisme fédéral indépendant ne s'attardant qu'aux événements maritimes, de pipelines, ferroviaires et aériens.

Le chef Charles Bordeleau a confirmé que l'enquête est sous juridiction du Service de police d'Ottawa.

Nous avons communiqué avec le BST, ils nous ont offert leurs services, ce n’est pas dans leur mandat, mais si nous avons besoin de leur expertise, ils sont prêts à nous aider , a expliqué M. Bordeleau.

L'identité de la chauffeuse dévoilée

Aissatou Diallo, la chauffeuse de l'autobus du circuit 269, a été arrêtée puis relâchée, selon le chef Charles Bordeleau.

Les agents sur la scène ont dû faire une arrestation pour des raisons que je ne peux pas élaborer. Je crois que c’est important que le public ne fasse pas de conclusion, mais c’est un fait que nous l’avons arrêté et libéré sans condition , à fait valoir M. Bordeleau.

Plus de détails à venir