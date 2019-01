Hommes et femmes inégaux devant le souvenir de la douleur

Cette réalité a été observée autant chez les humains que chez la souris, ce qui confirme la solidité de l'observation qui pourrait permettre de créer des traitements contre la douleur chronique, pensent les chercheurs de l'Université McGill et de l'Université de Toronto à Mississauga, dont les travaux sont publiés dans la revue Current Biology (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

De plus en plus de scientifiques estiment que l'un des principaux déterminants de la douleur chronique est le souvenir même de la douleur.

Or, les travaux actuels montrent que le sexe influe sur ce souvenir, autant chez la souris que chez l'être humain.

Chez l’homme, le retour sur un lieu associé à une douleur provoque un stress et une hypersensibilité à la douleur ultérieure. Ce qui n’est pas le cas chez la femme. Cette sensibilité à la douleur conditionnée serait liée à la testostérone.

« Au départ, nous voulions étudier l'hypersensibilité à la douleur chez la souris, mais nous avons constaté avec étonnement que le stress ressenti n'était pas le même chez les animaux mâles et femelles », explique Jeffrey Mogil de l’Université McGill.

M. Mogil et ses collègues ont décidé de réaliser la même expérience chez l'humain. « Les résultats nous ont coupé le souffle : la différence de stress entre les sujets mâles et femelles semblait exister également chez l'être humain », ajoute-t-il.

La réaction plus forte des hommes est d'autant plus étonnante que, c'est bien connu, les femmes sont plus sensibles à la douleur que les hommes, et elles sont généralement plus stressées qu'eux.

Loren Martin, Université de Toronto à Mississauga