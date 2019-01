Un œuf – oui, un simple œuf – est le nouveau roi d’Instagram

Partagez via Linkedin (Fenêtre modale)

Arrêtez tout! Le web s'enflamme depuis quelques jours pour un œuf, qui vient de détrôner Kylie Jenner pour le titre de la publication la plus aimée d'Instagram. Et non, il n'a rien de spécial.

L'œuf en question a une coquille brun-orangé parsemée de petites taches de rousseur. Rien ne permettrait pas de le différencier de l’un de ses semblables dans une douzaine. Pourtant, avec 29 millions de mentions « J’aime », il a dépassé – et de loin – le record de mentions « J’aime » du réseau social, jusque-là détenu par une publication de Kylie Jenner annonçant le nom de sa fille. Cette dernière publication s’était établie au sommet d’Instagram il y a un peu moins d’un an, le 6 février 2018, quelques jours après que la starlette a dévoilé qu’elle attendait un enfant. L’œuf comptait 11 millions de mentions « J’aime » de plus que la publication de Kylie Jenner, et l’écart continuait de se creuser. En guise de comparaison, l’Australie compte 25 millions d’habitants et la ville de Shanghai en compte 24 millions. Kylie Jenner directement visée La photo, publiée sous le pseudonyme « world_record_egg » (œuf record du monde), est accompagnée d’un appel direct à battre Kylie Jenner à son propre jeu. « Établissons un record du monde ensemble en obtenant la publication la plus aimée d’Instagram. Battons le record actuel détenu par Kylie Jenner (18 millions)! Nous sommes capables ». Le tout est suivi de trois mots-clics: #LikeTheEgg (aimez l’œuf), #EggSoldiers (soldats de l’œuf) et #EggGang (bande de l’œuf). Kylie Jenner a réagi à la nouvelle en publiant une vidéo d’elle en train de casser un oeuf dans la rue. « Prends ça, petit œuf », a-t-elle écrit pour compléter sa publication. Malgré l’incroyable popularité de l’œuf, le compte n’a aucune autre publication. Un compte anonyme Contacté par l'AFP, le propriétaire du compte, dont l'adresse électronique le présente comme Eugene Egg, n'a pas souhaité révéler sa véritable identité, indiquant seulement qu'il vivait à Londres. « Je me suis dit que ce serait une expérience intéressante d'essayer de battre le record avec quelque chose d'aussi basique que possible », a expliqué celui qui se présente comme Eugene Egg dans une déclaration transmise à l'AFP. « J'imagine que c'est aussi une manière de parler de la culture de la célébrité, à quel point elle est fragile et facile à manipuler », a-t-il poursuivi. « Mais j'ai surtout pensé que ce serait drôle si quelque chose d'aussi simple qu'un œuf pouvait récupérer le trône. » Interrogé quant à son prochain projet, Eugene Egg a répondu : « J'ai quelques idées. À suivre. » Internet est régulièrement le théâtre de mouvements viraux inusités. En avril 2017, un internaute du nom de Carter Wilkinson avait ainsi réussi à se faire offrir des croquettes de poulet gratuites pendant un an par la chaîne de restauration rapide Wendy’s en publiant le gazouilli le plus partagé de Twitter.