Régine Chassagne et Win Butler d'Arcade Fire au festival de Sundance

Les cofondateurs du groupe Arcade Fire, la Québécoise Régine Chassagne et son mari Win Butler, sont invités au festival du film de Sundance pour une série d'entrevues et de prestations, selon la revue Variety.

Le couple sera à Sundance le 26 janvier. La première activité est une entrevue entre Anne Litt, Régine Chassagne et Win Butler en après-midi.

En soirée, les deux musiciens offriront une prestation au profit de la fondation KANPE, cofondée par Régine Chassagne et la députée libérale Dominique Anglade. Cette fondation accompagne les familles les plus vulnérables et pauvres d'Haïti vers l'autonomie financière.

Le festival du film de Sundance qui se tient au 24 janvier au 3 février à Park City, en Utah, est considéré comme l'un des événements majeurs dans le monde du cinéma indépendant.