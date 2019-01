Le F.-A.-Gauthier entre en cale sèche pour 14 jours

Le traversier était attendu à Lévis à 10 h 30 lundi, pour une entrée en cale sèche prévue à 11 h 30.

Le navire a quitté Matane le 6 janvier pour se rendre à Baie-Comeau avec un remorqueur, afin de laisser la place au CTMA Vacancier qui assure les traversées entre Matane et la Côte-Nord jusqu'à la fin du mois.

Le F.-A.-Gauthier a ensuite quitté Baie-Comeau le 13 janvier pour se rendre à Lévis. Même s'il voyageait toujours avec un remorqueur, le navire avançait par ses propres moyens lors de son arrivée au chantier maritime de Lévis.

Il y sera pendant deux semaines, le temps d'inspecter et de tenter d'arrêter la vibration anormale décelée sur les propulseurs azimutaux. C'est ce problème qui incité Transports Canada à interdire la reprise du service du traversier depuis le 18 décembre.

Les deux propulseurs azimutaux sont situés sous la coque à l'arrière du navire et ne sont accessibles que lors d'une cale sèche. Photo : Radio-Canada

Tous les tests qui pouvaient être faits lors des essais en mer ont été faits. La cale sèche commence à Lévis, donc à ce moment-là d'autres tests vont être faits où on aura accès aux propulseurs hors de l'eau , explique le porte-parole de la Société des traversiers du Québec, Alexandre Lavoie.

On va avoir accès aux propulseurs, on va pouvoir les démonter pour observer les pièces et comprendre ce qui s'est passé.

Alexandre Lavoie, porte-parole de la Société des traversiers du Québec