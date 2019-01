Le fédéral investit 5,6 M$ dans la recherche autochtone

La ministre fédérale des Sciences et des Sports, Kirsty Duncan, annonce un soutient financier de 5,6 millions de dollars pour 116 projets de recherche ayant pour but de trouver des façons de mener des recherches avec les communautés autochtones.

Chaque projet peut recevoir une subvention allant jusqu'à 50 000 $.

L'investissement sera utilisé pour la recherche « qui contribue à mieux faire comprendre les facteurs associés à la réconciliation avec les personnes des Premières Nations et des peuples métis et inuits », selon le communiqué de presse du gouvernement.

Plus de la moitié des subventions sont accordées à des organismes à but non lucratif autochtones, comme Indigenous Works, basé à Saskatoon.