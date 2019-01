10yearschallenge : se prêter au jeu des défis lancés sur Internet... ou pas

Des montages photos de nombreux internautes datant de 2009 et de 2019 ont assaillit les différents réseaux sociaux dans les derniers jours. Plusieurs personnalités publiques se sont prêtées au #10yearschallenge (le défi 10 ans), un défi qui consiste à fouiller dans ses archives personnelles pour ensuite comparer à quel point en 10 ans, il est possible de changer d'apparence ou de mode de vie ou non.