Des centaines de lions de mer envahissent une plage de Powell River

Des centaines d'otaries ont convergé vers une plage de Powell River sur la côte Sunshine en Colombie-Britannique pour le plus grand plaisir de photographes amateurs. Toutefois, leur présence incommode certains habitants qui se plaignent du bruit et de l'odeur produits par les bêtes.

Le ministère des Pêches et des Océans a installé une pancarte à la plage Second Beach pour avertir le public de ne pas interagir avec les lions de mer, mais une habitante de Powell River Lesley Amstrong raconte que les bêtes sont tellement entassées qu’il serait difficile de se promener sur la plage. Selon elle, les mammifères marins ont commencé à s’y installer vers Noël et leur nombre a grandi. « C’est devenu le spectacle visuel le plus extraordinaire », raconte Mme Armstrong.

« C’est fascinant parce qu’ils sont tellement bruyants et tapageurs et ils jouent dans l’eau, ceux qui ne dorment pas ou qui ne sont pas étendus sur les roches », ajoute-t-elle.

Il ne s’agit pas de la première fois que des otaries se réunissent à cet endroit, mais elle n’en a jamais vu en aussi grand nombre. Lesley Armstrong pense qu’il s’agit d’otaries de Stellar ou de la Californie.

Des populations qui augmentent

Selon l’Aquarium de Vancouver, les otaries de Stellar sont communes en Colombie-Britannique, mais la population a commencé à diminuer dans les dernières années. L’espèce a même été déclarée en danger en 1997, selon le site web de l’Aquarium qui estime que la population a depuis augmenté doucement.

Dans le cas des otaries de la Californie, le site web du Marine Mammal Centre indique que ces bêtes se retrouvent aussi loin qu’au nord de l’île de Vancouver. Elles sont décrites comme des « mangeuses opportunistes » qui se nourrissent de calmars, de pieuvres et de différentes sortes de poissons. Leur population semble aussi augmenter.

Lesley Armstrong ne pense pas que les otaries resteront encore longtemps sur la plage. C'est une bonne nouvelle, selon elle, car avec le temps plus doux des derniers jours l’odeur laissée par les otaries est forte. « Vous pouvez sentir. C’est beaucoup plus fétide », lance-t-elle.

D'après les informations de Maryse Zeidler, CBC News