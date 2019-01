Début de l'excavation de la station McGill du REM

Les travaux consistent à construire un tunnel piétonnier qui reliera l'actuelle station de métro McGill, sur la ligne verte, à la future station McGill du REM.

Le tunnel sera construit sous le boulevard De Maisonneuve Ouest.

Les équipes du REM commenceront par des travaux d'excavation, après quoi ils procéderont au forage des pieux et au bétonnage du tunnel.

Cette étape durera quelques mois et se terminera au printemps.

D'ici là, plusieurs entraves sont à prévoir dans le secteur.

Sur le boulevard De Maisonneuve Ouest – une artère à sens unique vers l'ouest –, les automobilistes ne pourront plus circuler que sur la voie de droite. Les piétons, eux, n'auront plus qu'un accès « limité » au trottoir côté sud.

Sur McGill College, l'une des deux voies en direction nord sera également retranchée.

Enfin, la section de la piste cyclable du boulevard De Maisonneuve entre Robert-Bourassa et McGill College sera légèrement détournée. Cette entrave sera maintenue jusqu’à l’automne 2019, a confirmé le bureau du REM jeudi dernier.

Les entraves aux automobilistes, aux piétons et aux cyclistes pendant la deuxième phase du chantier de la future station McGill du REM. Photo : rem.info

Les travaux généreront du bruit et de la poussière, prévient le bureau de projet du REM. Ils seront menés de 7 h à 19 h.

Les commerces et les tours de bureaux du centre-ville resteront toutefois accessibles pendant toute la durée des travaux, promet-on.

Un projet titanesque

Les travaux du REM ont commencé en avril 2018. Depuis, plusieurs chantiers ont été entamés.

Celui de la station McGill a débuté par une première phase, qui a dérangé les commerçants. Cette étape, qui est maintenant terminée, consistait à déplacer les services publics (tuyaux, canalisations et fils électriques) avant de creuser la station.

La troisième phase des travaux, qui s’amorcera au printemps, marquera le début de l’excavation de la nouvelle station McGill, sur l’avenue McGill College.

La mise en service de cette station est prévue pour 2022, soit en même temps que les stations Édouard-Montpetit, Canora, Mont-Royal, Montpellier, Du Ruisseau et la station de correspondance avec le train de l'est.

Celles situées au sud de la gare Centrale devraient quant à elles entrer en service dès 2021, selon les plans de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), qui agit comme promoteur du projet.

Les dates d'entrée en service des stations du REM. Photo : rem.info

L’ingénierie du projet et la construction des infrastructures ont été confiées au consortium formé par SNC-Lavalin, Pomerleau, Dragados Canada, Aecon et EBC, alors que la construction des trains a été octroyée à Alstom Transport Canada et SNC-Lavalin.