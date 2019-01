Des cambrioleurs s’invitent dans un magasin Sobeys avec une pelle mécanique

Cody O’Keefe travaillait dans le magasin à ce moment-là. Il a entendu un grand bruit. [...] Comme des étagères qui s’effondraient, décrit-il, mais ça continuait!

La machine avait défoncé le mur vitré du magasin qui donne sur la section des plantes. Il croit avoir reconnu une pelle rétrocaveuse mécanique.

Des éclats de verre et des débris jonchent le sol devant ce supermarché Sobeys de la capitale terre-neuvienne, chemin Kelsey. Photo : CBC/Sarah Smellie

Il a vu trois individus aux commandes de l’engin lorsqu’il s’est approché pour voir ce qui se passait.

D’après plusieurs employés, les voleurs ont réussi à s’enfuir avec un guichet automatique.

Le trottoir devant le magasin était jonché d’innombrables éclats de verre et de bouts de métal tordus, lundi matin. Par le trou béant dans le mur, on pouvait voir, à l’intérieur, des étagères renversées et un panier d’épicerie écrasé.

Les dommages sont lourds. Photo : CBC/Sarah Smellie

C’est la deuxième fois en deux jours qu’une pièce de machinerie lourde est utilisée pour un cambriolage dans la capitale terre-neuvienne.

Tôt dimanche matin, les policiers ont été appelés à la succursale de la Banque TD de l’avenue Elizabeth où une chargeuse à benne frontale avait défoncé l’un des murs. Les suspects s’étaient déjà volatilisés; les autorités n’ont pas précisé s’ils ont réussi à s’enfuir avec de l’argent.