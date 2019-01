« Il semble y avoir beaucoup de corruption et d'ententes conclues derrière des portes closes [au sein du parti], et j'ai peur qu'en tolérant ces agissements, j'en devienne complice », a indiqué M. Donovan à CBC.

Ian Donovan a été député de la circonscription de Little Bow de 2012 à 2014. Ses récriminations concernent le style de gouvernance instauré par Jason Kenney au sein du PCU.

Je ne sais pas si les députés locaux seront entendus. Je crois que le parti leur imposera quoi dire et quoi faire. Ian Donovan, ancien élu du Wildrose

Selon Ian Donovan, un partisan de la première heure du PCU, Jason Kenney a détourné le parti de sa base. Il dénonce une direction qui impose ses vues sur les élus locaux et qui fait, à son avis, la sourde oreille aux voix qui émanent des circonscriptions.

L'ancien élu du Wildrose, défait lors des élections de 2015 alors qu'il était passé dans les rangs progressistes-conservateurs, estime également que la direction du parti s'est immiscée dans la nomination du candidat de sa nouvelle circonscription.

Réplique du Parti conservateur uni

Dans un courriel envoyé à CBC, le Parti conservateur uni nie toute ingérence dans la course à l'investiture du PCU dans la circonscription de Cardston-Siksika, dans le sud de la province.

« Plus de 3500 membres ont voté lors de cette course à l'investiture », écrit le directeur des communications du parti, Matt Solberg.

Les électeurs ont rendu leur verdict en montrant la porte à [Ian Donovan] en 2015. Les Albertains sont prêts à tourner la page. Matt Solberg, directeur des communications du PCU

Le courriel précise que l'adhésion d'Ian Donovan au parti était échue depuis 2018, et que ce dernier n'avait assisté à aucune réunion du PCU depuis la nomination de Joseph Schow dans Cardson-Siksika.

Ian Donovan avait apporté son soutien à un autre candidat, Marc Slingerland. Ce dernier était arrivé au deuxième rang dans la course à l'investiture.

M. Donovan adresse néanmoins une critique envers le ton instauré par le parti dans le discours public.

« Certaines notes et certains courriels envoyés par le PCU ont une intonation très négative et je ne crois pas que c'est ce à quoi s'attendent les Albertains, ajoute Ian Donovan. Je crois qu'ils veulent des gens qui se tiennent debout pour leurs principes, qui prennent leurs propres décisions et qui ne se contentent pas de lancer des insultes et d'instiller la peur. »

Il espère que d'autres membres du parti feront écho à ses plaintes, en dénonçant le « contrôle dictatorial » qu'exerce la direction du parti sur ses troupes.