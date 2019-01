Roma, grand vainqueur aux Critics' Choice Awards

Roma, film produit par la plateforme Netflix, a remporté les trophées du meilleur film, du meilleur film en langue étrangère et de la meilleure mise en scène.

Roma, favori pour les Oscars

« Cette bande de Mexicains n'est pas aussi mauvaise qu'on la décrit parfois », a déclaré Alfonso Cuarón, faisant référence à la rhétorique intransigeante du président américain Donald Trump sur l'immigration.

Tourné en noir et blanc et en espagnol, Roma, du nom d'un quartier cossu de Mexico, est un film partiellement autobiographique racontant une année de l'enfance d'Alphonso Cuarón et évoquant une domestique employée par sa famille.

Le film a déjà remporté ce mois-ci deux Golden Globes, dont celui du meilleur film en langue étrangère, et est un favori aux prochains Oscars, qui seront décernés en février.

Christian Bale, Glenn Close et Lady Gaga couronnés

Christian Bale, qui incarne l'ancien vice-président américain Dick Cheney dans Vice, a reçu les prix du meilleur acteur et du meilleur acteur dans une comédie. Glenn Close, pour The Wife, et Lady Gaga, pour Une étoile est née (A Star is Born), se partagent le prix de la meilleure actrice.

Mahershala Ali, qui joue dans Le livre de Green (Green Book), a été nommé meilleur acteur dans un second rôle, et c'est Regina King qui a obtenu le trophée de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa prestation dans Si Beale Street pouvait parler (If Beale Street Could Talk).

Spider-Man : Dans le spider-verse (Spider-Man: Into the Spider-Verse) a été sacré meilleur film d'animation et Mission : Impossible - Répercussions, avec Tom Cruise, meilleur film d'action.

Crazy Rich Asians a reçu le prix de la meilleure comédie, tandis qu'Un coin tranquille (A Quiet Place) de John Krasinski l'a emporté dans la catégorie science-fiction / films d'horreur. La série télévisée Les Américains (The Americans) a été couronnée meilleure série dramatique pour la télévision.

Les Critics' Choice Awards sont organisés par la Broadcast Film Critics Association, une association de critiques de films.