Newmont Mining prendra le contrôle de la minière canadienne Goldcorp

La transaction approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration des deux minières donnera naissance à l’un des plus importants producteurs d’or du monde.

La nouvelle entité regroupée qui sera contrôlée à 65 % par Newmont et 35 % par Goldcorp portera le nom de Newmont Goldcorp.

La prise de contrôle de la minière canadienne s’effectuera par un échange d’actions et de capitaux. Selon l’entente conclue, Newmont offrira 0,328 de ses actions et 2 $ US pour chaque action de Goldcorp.

Selon le PDG de Newmont, Gary Goldberg, l’intégration des opérations de Goldcorp permettra d’économiser environ 100 millions de dollars américains par année à travers ses activités en Amérique, en Australie et au Ghana.

La nouvelle minière prévoit aussi liquider entre 1 et 1,5 milliard de dollars d’actifs au cours des deux prochaines années dans le but d’optimiser sa production d’or, qui est évaluée à près de 7 millions d’onces d’or par année.

Pour le président et chef de la direction de la canadienne Goldcorp, David Garofalo, cette transaction fera de Newmont Goldcorp l’un des plus importants producteurs d’or au Canada. Les bureaux nord-américains de la nouvelle minière seront par ailleurs situés à Vancouver.