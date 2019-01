Récit d'un code orange à l'urgence de l'Hôpital d'Ottawa

Sept chirurgies d'urgence, des blessures « de la tête aux pieds », plus d'une douzaine de patients à recevoir presque simultanément... Le chef de la médecine d'urgence à l'Hôpital d'Ottawa a vu de près les conséquences de la collision d'autobus mortelle survenue vendredi après-midi.

À la suite de l’accident survenu vers 16 h, les ambulanciers ont rapidement averti l’urgence qu’elle recevrait « une série de patients gravement blessés » : cinq patients dans un état critique, ainsi qu’une douzaine d’autres, relate le Dr Guy Hébert.

L’hôpital a immédiatement activé son code orange, réservé aux situations d'urgence où les ressources normales de l'hôpital ne permettent pas de répondre à la demande.

Une fois le code orange lancé, de 120 à 150 professionnels - des urgentologues, des infirmières spécialisées en urgence, des chirurgiens spécialisés en trauma, des orthopédistes - se présentent à l’urgence afin de préparer l’arrivée des patients et les salles opératoires.

On a eu jusqu’à douze patients qui sont arrivés un après l’autre. Chaque patient a subi une réanimation et plusieurs investigations pour diagnostiquer toutes les blessures , raconte le Dr Hébert.

Parmi eux, sept patients ont eu besoin de chirurgies immédiates. L'urgentologue n'a toutefois pas pu préciser combien d'amputations ont dû être pratiquées.

Il y avait des blessures à la tête, à la colonne vertébrale. Il y avait des blessures thoraciques et abdominales. Il y avait aussi plusieurs blessures aux membres. Dr Guy Hébert, chef de la médecine d'urgence à l'hôpital d'Ottawa

Dimanche, il n'y avait plus de patient en état critique et le bilan de l’accident demeurait stable, à 3 morts et 23 blessés.

S’il estime en entrevue que l’action de son équipe a été menée avec beaucoup de succès , le chef de la médecine d’urgence de l’Hôpital d’Ottawa ne cache pas que de tels événements sont difficiles à vivre pour les professionnels de la santé.

C'est seulement après, quand on s'arrête pour y repenser, que le côté humain de l'événement nous frappe , confie le Dr Guy Hébert. Il n'y a aucun doute que ce que nous avons vu était très graphique et déchirant.

Avec les informations de Krystalle Ramlakhan