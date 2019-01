Justin Trudeau participera à un épisode de la série animée Corner Gas

La page Facebook de l'émission a annoncé samedi que M. Trudeau interpréterait son propre rôle dans la deuxième saison de la version en dessin animé de la série, qui sera présentée au printemps sur Comedy Network.

Une photo est liée au message, montrant M. Trudeau dans son bureau du Parlement avec des techniciens de son et le créateur de Corner Gas, Brent Butt.

Les anciens premiers ministres Paul Martin et Stephen Harper avaient aussi fait de brèves apparitions dans la version réelle de la série, qui a été présentée pendant six saisons, entre 2004 et 2009. Situé dans la ville fictive de Dog River, en Saskatchewan, Corner Gas était la comédie de situation numéro un au Canada pendant ces années.

L'apparition de Stephen Harper (en anglais) :

L'apparition de Paul Martin (en anglais) :

And here's former Prime Minister Paul Martin's cameo in Season 3, Episode 7 (Fun Run) of #CornerGas! 🇨🇦#Canada #PrimeMinister pic.twitter.com/xk3EIhOdql — Corner Gas (@CornerGas) 12 janvier 2019

Plusieurs autres personnalités ont participé à l'émission, dont Adrienne Clarkson, l'ancienne gouverneure générale du Canada, Darryl Sittler et Travis Moen, deux anciens joueurs de la LNH, la patineuse de vitesse olympique Cindy Klassen, le groupe Tragically Hip et les musiciens Colin James et Jann Arden.

M. Trudeau a confirmé sa participation samedi.

« On est à la maison après deux journées très agréables en Saskatchewan. Mais je serai de passage au @cornergas de Dog River très bientôt. Restez à l'écoute », a-t-il écrit sur Twitter.

De son côté, M. Butt a remercié le premier ministre pour avoir perpétué la tradition de ses prédécesseurs qui ont fait une apparition dans l'émission.

« C'est une scène rapide, mais très drôle. Nous sommes rentrés et sortis de son bureau en l'espace de 15 minutes! », a-t-il écrit sur Twitter.