Un instructeur de conduite suspendu s'en prend à la SGI

Reg Lewis dit avoir reçu par la poste, le 17 décembre, une lettre de la société d’État l'informant qu’il serait suspendu pour un mois à partir du 24 décembre.

Il forme les futurs camionneurs depuis la mort de ses parents, il y a 23 ans, dans un accident impliquant un semi-remorque.

Après la collision entre l’autocar l’équipe de hockey junior des Broncos de Humboldt et un semi-remorque, Reg Lewis, se disant affecté par la tragédie ayant fait 16 morts et 13 blessés, a vivement critiqué le gouvernement de la Saskatchewan et la SGI au sujet du manque de formation des camionneurs.

Selon lui, la mesure disciplinaire prise à son endroit est une réaction à ses virulentes critiques.

« Je crois que [la] SGI essaie de me dire que je devrais me taire, que ce sont eux qui sont aux commandes et que je serais mieux de faire à leur façon sinon je vais perdre mon école de conduite. »

La SGI nie

À ce sujet, un porte-parole de la Société d’assurances de la Saskatchewan a précisé dans un courriel que la SGI a suspendu l’instructeur pour avoir enfreint son code de conduite en raison de son style pédagogique et de son langage vulgaire.

À la demande de CBC News, Reg Lewis a remis un dossier d’environ 30 pages relatant 13 plaintes déposées contre lui au cours des dernières années.

L’instructeur affirme que ces allégations sont « une blague » et que l’utilisation d’un tel langage est courante dans le domaine.

L’homme de Swift Current estime que cette suspension coûtera plus de 40 000 $ à son entreprise et qu'elle affectera la formation d'une vingtaine d'élèves.

Si les deux parties ne s'entendent pas sur les faits, Reg Lewis soutient qu'il continuera tout de même à travailler en vue de l'objectif qui l'anime depuis 23 ans : rendre les routes plus sécuritaires.

