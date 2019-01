Glyphosate : des environnementalistes au N.-B. inquiets de la décision de Santé Canada

Après avoir révisé des centaines d’études qui avaient justifié l’autorisation en 2017 du glyphosate, l'agence fédérale a réitéré vendredi dernier que les pesticides contenant cet ingrédient actif du Roundup de Monsanto étaient sans danger s'ils sont utilisés de manière appropriée.

La nouvelle déçoit Francine Lévesque, membre du groupe ÉcoVie du Restigouche Ouest.

Selon elle, le glyphosate s'attaque à la régénération naturelle de la forêt et est nocif pour la santé.

C'est un produit chimique, on doit éliminer ça autant que possible , insiste Mme Lévesque.

Pensons au niveau de la foresterie. L'arrosage en forêt, c'est de la destruction. On n'est pas en train de construire une forêt qui va avoir un avenir pour les générations futures , clame-t-elle.

Des opposants au glyphosate soutenaient que les études ayant motivé la décision initiale des instances gouvernementales avaient été manipulées par le géant de l’industrie agrochimique Monsanto.

Or, Santé Canada conclut que les objections soumises par les opposants ne peuvent être prouvées scientifiquement.

C’est une nouvelle équipe de 20 scientifiques, qui n'avaient pas participé à la réévaluation de 2017, qui avait été mise sur pied pour revoir les documents. Santé Canada assure par ailleurs n’avoir eu aucun échange avec Monsanto ou d’autres acteurs de l’industrie agrochimique dans le cadre de sa révision.

Un groupe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé en 2015 le glyphosate comme étant une substance cancérigène probable pour l'homme.

En août 2018, un verdict historique a conclu qu’il y avait un lien entre le cancer d’un jardinier américain et deux herbicides à base de glyphosate fabriqués par Monsanto, le Roundup et le Ranger Pro. Ce jardinier, Dewayne « Lee » Johnson, s’est alors vu accorder plus de 78 millions de dollars américains. Monsanto, racheté l'an dernier par Bayer AG, a toujours nié la dangerosité du glyphosate et a fait appel du verdict.

Avec les informations de Margaud Castadère